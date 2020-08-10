ابحث مع الشرطة تغيب مواطن في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

تلقت شرطة رأس الخيمة بلاغاً عن تغيب المواطن صلاح حسن بهلول البلوشي 49 عاماً كان قد تغيب عن منزله منذ أكثر من ثلاثة أيام.

ولفتت شرطة رأس الخيمة إلى انه تم تشكيل فرق بحث وتحري من جميع الجهات المختصة وحتى الان لم يعرف بعد مكان المواطن، ودعت شرطة رأس الخيمة منطقة الاختصاص التي يقطن فيها ذوي المتغيب - كل من يتوصل إلى أية معلومة تفيد بالعثور عليه إبلاغ الشرطة أو الاتصال بغرفة عمليات شرطة رأس الخيمة على الأرقام (999أو 901 ) ، أو الاتصال على الارقام التالية 0506900183 أو 0507000077 هذا وتؤكد شرطة رأس الخيمة أن فرق البحث لاتزال مستمرة في عملها للوقوف على أسباب التغيب

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