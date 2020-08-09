السيطرة على حريق في مطعم بابوظبي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

سيطرت فرق التدخل السريع بمديرية الطوارئ والسلامة العامة بشرطة ابوظبي على حريق شب اليوم، في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد بابوظبي بدون وقوع اي إصابات او اختناق .

وكان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات ظهر اليوم بشأن اندلاع حريق في مطعم وعلى الفور تحركت فرق التدخل السريع بمركز الفلاح بمديرية الطواري والسلامة العامة بشرطه ابوظبي ومساندة فرق الدفاع المدني وباشرت مهامها في إخماد الحريق وحالت جهود عناصر الدفاع المدني دون امتداد الحريق إلى الشقق السكنية وتم اخلاء السكان بصورة آمنة من البناية وماتزال عمليات التبريد مستمرة .

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