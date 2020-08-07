مواطن يُنقذ شقيقه من الموت بـ «لدغة أفعى»

المصدر: مصباح أمين ■رأس الخيمة

أنقذ مواطن شقيقه الأصغر من موت محقق، إثر تعرّض الأخير للدغة أفعى سامة في ساقه، خلال توجههما إلى منزلهما في شعبية غيلان، الواقعة شمال إمارة رأس الخيمة، بين مدينتي الرمس وشمل.

وقال والد الشقيقين، علي الشميلي، إن «الحادثة وقعت مساء الإثنين الماضي، عندما وصل أحمد برفقة شقيقه سعيد (16 عاماً) إلى المنزل سيراً على الأقدام، إذ شعر سعيد بألم في ساقه كأنه تعرّض للدغة من حشرة. وعندما حاول تفقّد ساقه لمعرفة سبب الألم شاهد شقيقه أحمد أفعى طويلة تزحف بسرعة باتجاه المناطق الجبلية القريبة من المنزل، فأدرك أن شقيقه تعرّض للدغة منها».

وأضاف أن «أحمد سارع إلى ربط ساق شقيقه من فوق الركبة لمنع السم من الوصول إلى بقية الجسم، وسحب الدم من الجرح، ثم اتصل بالإسعاف لنقل سعيد إلى المستشفى».

وأوضح أن الأطباء المشرفين على حالة ابنه المصاب، أكدوا له أن الإسعافات الأولية التي أجراها أحمد لشقيقه أسهمت في إنقاذ حياته.

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