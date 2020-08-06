سائق يحاول تهريب 750 كيلوغرام نسوار في صهريج محروقات

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

تمكن قسم المرصاد بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء المحليين في الإمارة، من ضبط كمية من مواد التبغ الممنوعة «النسوار» البالغ وزنها 750 كيلوغراماً بحوزة سائق يحمل جنسية دولة آسيوية يقود مركبة مخصصة لنقل المحروقات (ديزل) ويستغلها في نقل مواد التبغ الممنوعه بقصد التجارة.

وكانت الفرق الأمني تلقت معلومات أولية من البحث والتحري، وعلى إثرها تحركت الفرق المختصة بمراقبة المركبة أثناء تحركها وتم ضبط الممنوعات وقائد المركبة واحالته لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأثنى مدير قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، العميد محمد سهيل الراشدي، على كافة الجهات الحكومية المشاركة في الضبطية، وهي دائرة بلدية مدينة أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومركز النقل المتكامل، ومركز شرطة مصفح، وإدارة مسرح الجريمة في شرطة أبوظبي، مؤكداً أن تعاون المجتمع يعزز من مكافحة الجريمة بكل أشكالها.



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