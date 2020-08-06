شرطة أبوظبي تضبط 750 كيلوغراماً من التبغ الممنوع في صهريج

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تمكّن قسم المرصاد بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، وبالتعاون مع الشركاء المحليين بالإمارة، من ضبط كمية من مواد التبغ الممنوعة "النسوار"، والبالغ وزنها 750 كيلوغراماً، بحوزة سائق من الجنسية الآسيوية يقود مركبة مخصصة لنقل المحروقات (ديزل)، ويستغلها لنقل مواد التبغ الممنوعة بقصد التجارة.

وكان الفريق قد تلقى المعلومات الأولية للبحث والتحري، وعلى إثرها تحركت الفرق الأمنية المختصة بمراقبة المركبة أثناء تحركها، وتم ضبط الممنوعات وقائد المركبة وإحالته لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

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