مصادرة (50) كيلو جرام من النسوار في مدينة دبا الفجيرة

المصدر: الإمارات اليوم-دبا الفجيرة

نفذت بلدية دبا متمثلة بإدارة الخدمات العامة والبيئة حملة تفتيشية مفاجئة على المحلات التجارية في مدينة دبا والمناطق التابعة لها ، وأسفرت عن مصادرة كمية من النسوار تقدر بنحو (50) كيلوجرام قبل أن يتم توزيعها على المحلات والأشخاص المعنيين.

وأكد مدير عام بلدية دبا الفجيرة ، المهندس حسن سالم اليماحي أن تكثيف هذه الحملات تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للبلدية ولتحقيق أهداف إدارة الخدمات العامة والبيئة في الحفاظ على المظهر العام للمدينة، ومكافحة الظواهر السلبية ، حيث تستمر البلدية في تنفيذ هذه الحملات لتطبيق القانون وتوعية أفراد المجتمع بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين، حيث تولي البلدية أهمية كبيرة بحملات التوعية المستمرة بهدف مواجهة كل أشكال المخالفات والتجاوزات الضارة بصحة المجتمع وأفراده.

و أضاف أن حظر تناول مادة النسوار أو بصقها في الأماكن العامة وأمام البنايات السكنية والمحالّ التجارية لما تشكله هذه المواد من مخاطر ومضار صحية وبيئة على الفرد، وتشويه المظهر العام للمدينة وصعوبة إزالة الآثار التي تتركها هذه المواد على الأرض والجدران، وأوضح أن البلدية تنفذ حملات مكثفة بين الحين والآخر لمنع انتشار هذه الظاهرة في المدينة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news