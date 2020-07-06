إلقاء القبض على بريطانيين بحوزتهما مواد مخدرة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد متحدث باسم شرطة دبي، اليوم، أنه تم إلقاء القبض على شخصين من الجنسية البريطانية بحوزتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها، حيث تم توجيه تهمة حيازة الحشيش، وحبوب مخدرة، ومواد أخرى يُجرّم قانون دولة الإمارات العربية المتحدة حيازتها أو الاتجار فيها.

وأوضح المتحدث أن الشخصين المذكورين تمت إحالتهما للنيابة العامة، لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما.

وأكد المتحدث باسم شرطة دبي أن الإمارات تطبّق قوانين صارمة فيما يتعلّق بالمواد المخدِّرة، موضحاً أن عقوبة تهمة حيازتها قد تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات، فيما تصل عقوبة الاتجار بها إلى السجن المؤبد.

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