«جناح جو رأس الخيمة» ينقذ مواطناً تعرض للإجهاد خلال رحلة جبلية

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

تمكن طاقم البحث والإنقاذ في قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، من إنقاذ مواطن تعرض لحالة إجهاد وإعياء خلال رحلة جبلية، وذلك عقب تلقي غرفة العمليات المركزية بلاغاً يفيد بوجود مواطن في عقده الثالث، يعاني إعياء وإجهاداً شديدين على قمة جبل وادي غليلة في رأس الخيمة.

وأكد رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، العقيد طيار سعيد راشد اليماحّي، أنه فور ورود البلاغ تم تحريك مروحية شرطة رأس الخيمة، على ارتفاع 3300 قدم، لإنقاذ صاحب البلاغ، حيث تم العثور عليه في زمن قياسي، وتم تقديم الإسعافات الأولية، والعون اللازم له، ونقله إلى أقرب مستشفى في الإمارة لتلقي العلاج، والاطمئنان عليه.

وأشاد اليماحّي بالجهود التي يبذلها طاقم البحث والإنقاذ في شرطة رأس الخيمة، وذلك تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية التي تحرص على نشر وتعزيز الأمن والأمان، من خلال جهودها الحثيثة في دعم فرق الإنقاذ وتقديم كل ما بوسعها من الدعم والإسناد والعون، إلى كل المواطنين والمقيمين والزائرين لأرض الدولة، حفاظاً على أمنهم وسلامة أرواحهم.

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