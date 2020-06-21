شرطة دبي تلقي القبض على متورّطين في مشاجرة

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أعلنت شرطة دبي إلقاء القبض على متورطين بمشاجرة جماعية في إحدى مناطق اختصاص مركز شرطة بردبي، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية، وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة.

وأكد العميد عبدالله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بردبي، أن مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي تلقى مساء أمس، بلاغاً عن وجود مشاجرة بين آسيويين وأفارقة فتحرك أفراد الشرطة إلى المكان على الفور، مبيناً أن التحقيقات الأولية أظهرت قيام أحد الأفارقة بمحاولة نشل آسيوي، ما أدى إلى وقوع الشجار الذي تخلله استخدام للسلاح الأبيض.

ولفت العميد المعصم إلى أن شرطة دبي ألقت القبض على الأفارقة المتورطين في المشاجرة، والبالغ عددهم أربعة أشخاص، فيما تم نقل أربعة آسيويين إلى المستشفى لتلقي العلاج نتيجة تعرضهم إلى إصابات بسيطة.

وناشدت شرطة دبي أفراد المجتمع عند رصد ظواهر سلبية في المجتمع الابلاغ على الرقم 999 في الحالات الطارئة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news