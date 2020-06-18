ضبط منزل يقوم قاطنوه بأنشطة تجارية غير مرخصة وبطرق غير صحية في عجمان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ضبط فريق إدارة الصحة العامة في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية منزلا سكنياً في منطقة الروضة 1 ، يقوم قاطنوه بأنشطة تجارية غير مرخصة وبطرق غير صحية، يتم من خلالها ممارسة عمليات ذبح الأبقار والأغنام في المنزل وبيعها على المنشآت والأفراد.

وبحسب الدائرة فقد تم أيضا إغلاق منشأتين يقومان بالتعامل مع المنزل بشكل مباشر، ومصادرة كافة المضبوطات والأدوات ذات الصلة، ومصادرة البضائع في المنشأتين حيث تم تخزينها في مستودعات غير مرخصة بالأساس وخارج نطاق المنشأة.

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