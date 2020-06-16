سائق يترك مركبته وسط الطريق فتصطدم بها سيارة مواطن

المصدر: محمد فودة - دبي

أصيب شاب مواطن بإصابات بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة نتيجة اصطدام سيارته بمركبة «بيك أب» تركها سائقها وسط شارع الإمارات، للحديث مع شخص آخر، متجاهلاً أبسط قواعد الأمن والسلامة المرورية.

كما أصيب شخص آخر بإصابات بليغة في حادث مماثل على شارع الشيخ محمد بن زايد نتيجة اصطدامه بحافلة متوقفة في المسرب الثاني من اليسار داخل حرم الطريق.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور، العميد سيف مهير المزروعي، لـ«الإمارات اليوم» إن هذا الخطأ متكرر ولن يتم التسامح مع مرتكبيه، لأنه يسقط ضحايا كثراً، متوفين ومصابين، رغم التوعية المستمرة من قبل شرطة دبي بخطورة هذا السلوك.

وتعرض ثلاثة أشخاص أخيراً للدهس نتيجة توقف سائق حافلة تقلهم وسط شارع الخيل وقيامه بإنزالهم من المركبة داخل حرم الطريق السريع، ليعبروا إلى كتف الطريق دون اتخاذ أبسط اشتراطات السلامة المرورية.

وأوضح المزروعي أن حادثاً مركباً وقع في الساعة الرابعة عصر السبت الماضي حين اصطدمت مركبتان إحداهما «نيسان» والأخرى «بيك أب» على شارع الإمارات، وأوقف السائق الأول مركبته بطريقة سليمة على كتف الطريق في ظل أنه حادث بسيط نتج عنه أضرار ظاهرية للمركبتين، فيما نزل سائق الـ«بيك أب» من السيارة وتركها في منتصف الطريق، وذهب ليتحدث مع سائق المركبة الأولى غير مبالٍ بتبعات هذا السلوك.

وأضاف المزروعي أن سيارة «لاند كروزر» يقودها مواطن كانت تسير في طريقها الطبيعي ولم ينتبه سائقها إلى السيارة الـ«بيك أب» المتوقفة في وسط الطريق، فاصطدم بها بقوة ما أدى إلى تحطم واجهة سيارته تماماً، وتعرض لإصابات بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور، وانتقلت الدوريات المختصة إلى موقع الحادث.

وأشار إلى أن حادثاً آخر وقع في الحادية عشرة صباح السبت أيضاً بصورة مشابهة، إذ تعطلت حافلة صغيرة على المسرب الثاني من جهة اليسار في شارع الشيخ محمد بن زايد، ولجأ سائقها إلى شاحنة «ريكفري» لنقلها، وأثناء قيام سائق تلك الشاحنة بتحميل الحافلة قدمت مركبة من الخلف واصطدمت بالحافلة، لتندفع بقوة وتدهس سائق الـ«ريكفري» الذي نقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأكد المزروعي أن من أخطر السلوكيات التي حذرت منها شرطة دبي مراراً الوقوف المفاجئ وسط الطريق، والأخطر من ذلك إنزال الركاب وسط الطريق دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مشيراً إلى أن «معظم الحوادث التي نتجت عن الوقوف وسط الطريق وقعت سابقاً على شوارع سريعة، ولم يستطع السائقون القادمون من الخلف الانتباه إلى وقوف سيارات أمامهم».

ولفت إلى ضرورة الاتصال بالشرطة في حال تعطلت المركبة وتعذر تحريكها حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مثل تأمين المركبات المتعطلة بواسطة دوريات الشرطة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية ركابها، مؤكداً أن شرطة دبي تستجيب خلال زمن قياسي لأي بلاغ.

- المواطن لم يتوقع توقف مركبة وسط الطريق وتعرض لإصابات بليغة.

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