عصابة الملثمين أمام «جنايات دبي» بـ 41 جريمة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سقطت في قبضة شرطة دبي عصابة مكونة من سبعة ملثمين نفذوا 41 جريمة، بواقع 25 سرقة بقالات ومتاجر في دبي، و16 جريمة خارج الإمارة، وأحيلوا إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمتهم، في آخر بلاغ سجل ضدهم من قبل صاحب بقالة في منطقة القوز، فوجئ بكسر باب المحل وسرقة خزينة وصندوق النقود.

وقال شاهد في القضية بائع في المحل، إنه أغلق البقالة التي يعمل فيها في منطقة القوز في نحو الثانية عشرة منتصف الليل، وفي الساعة الرابعة صباحاً تذكر أنه نسي محفظته في سيارته التي تركها أمام المتجر، فخرج لإحضارها، وعند وصوله فوجئ بباب البقالة مكسور، واكتشف الاستيلاء على خزينة، بالإضافة إلى صندوق النقود، فأبلغ الشرطة التي اتخذت اللازم، وشاهد عبر الكاميرات أشخاصاً ملثمين يقتحمون المكان.

من جهته قال شاهد من شرطة دبي إن بلاغاً ورد فجراً عن سرقة بقالة، فانتقل إلى الموقع واكتشف أن المتهمين كسروا قفل الباب، واستولوا على أغراض منها خزينة حديدية وصندوق محاسبة، وتم مراجعة الكاميرات وتبين أن أشخاصاً ملثمين ارتكبوا الواقعة ولاذوا بالفرار.

وأضاف أنه تم تشكيل فريق بحث وتحرٍّ قام بدوره بتجنيد المصادر، وتحديد هوية أحد المشتبه فيهم ومن خلاله تم القبض على بقية المتهمين، وتبين أنهم ارتكبوا 25 واقعة مماثلة في دبي، و16 بلاغاً خارجها وأحيلوا جميعاً إلى النيابة العامة.

وأشار إلى أن المتهمين استخدموا الأسلوب الإجرامي ذاته في تنفيذ جميع جرائمهم، إذ يراقبون المحال المستهدفة ويستغلون خلوها من أصحابها ثم يقومون بتوزيع الأدوار بين المراقبة والدخول إلى المحل، ثم يفرون بالمسروقات، لافتاً إلى أنهم أقروا جميعاً بجرائمهم وأرشدوا بأنفسهم إلى مكان الواقعة.

شرطة دبي نجحت في القبض عليهم رغم إخفاء ملامحهم خلال تنفيذ الجرائم.

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