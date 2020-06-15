مواطن يسقط ضحية سائق ترك مركبته وسط شارع الإمارات للحديث مع آخر

المصدر: محمد فودة – دبي

أصيب شاب مواطن بإصابات بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة نتيجة اصطدام سيارته بمركبة "بيك اب" تركها سائقها في وسط شارع الإمارات السريع، للحديث مع شخص آخر متجاهلاً أبسط قواعد الأمن والسلامة المرورية.

كما أصيب شخص آخر بإصابات بليغة في حادث مماثل وقع كذلك أول من أمس على شارع الشيخ محمد بن زايد بسبب اصطدام بحافلة متوقفة كذلك في المسرب الثاني من اليسار داخل حرم الطريق.

قال مدير الإدارة العامة للمرور العميد سيف مهير المزروعي لـ"الإمارات اليوم" إن هذا الخطأ متكرر ولن يتم التسامح مع مرتكبيه بأي حال من الأحوال لأنه أسقط ضحايا كثيرين، متوفين ومصابين، رغم التوعية المستمرة من قبل شرطة دبي بخطورة هذا السلوك القاتل.

وتعرض ثلاثة أشخاص أخيراً للدهس نتيجة توقف سائق حافلة تقلهم وسط شارع الخيل وقيامه بإنزالهم من المركبة داخل حرم الطريق السريع ليعبروا إلى كتف الطريق دون اتخاذ أبسط اشتراطات السلامة المرورية.

وتفصيلاً، أفاد المزروعي بأن حادثاً مركباً وقع في الرابعة عصر أول من أمس السبت حين اصطدمت مركبتين إحداهما نيسان باترول والأخرى بيك اب على شارع الإمارات، وأوقف السائق الأول مركبته بطريقة سليمة على كتف الطريق في ظل أنه حادث بسيط نتج عنه أضرار ظاهرية للمركبتين، فيما نزل سائق البيك اب منها وتركها في منتصف الطريق، وذهب ليتحدث مع سائق المركبة الأولى غير مبال بتبعات موقفه.

وأضاف المزروعي أن سيارة من طراز تويوتا لاند كروزر يقودها مواطن كانت تسير في طريقها الطبيعي ولم ينتبه سائقها إلى السيارة "بيك اب" المتوقفة في وسط الطريق، فاصطدم بها بقوة حتى تحطمت واجهة سيارته تماماً، وأصيب بإصابات بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات الازمة على الفور وانتقلت الدوريات المختصة إلى الموقع.

وأشار إلى أن حادثاً آخر وقع في الحادية عشر صباح السبت أيضاً بصورة مشابهة، إذ تعطلت حافلة صغيرة على المسرب الثاني من جهة اليسار في شارع الشيخ محمد بن زايد، ولجأ سائقها إلى شاحنة "ريكفري" لنقلها، وأثناء قيام سائق تلك الشاحنة بتحميل الحافلة قدمت مركبة من طراز ميتسوبيشي باجيرو واصطدمت بالحافلة لتندفع بقوة وتدهس سائق الـ"ريكفري" الذي نقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأكد المزروعي أن من أخطر السلوكيات التي حذرت منها شرطة دبي مراراً هو الوقوف المفاجئ في وسط الطريق، والأخطر من ذلك إنزال الركاب بهذه الطريق دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة مشيراً إلى أن «معظم الحوادث التي نتجت عن الوقوف وسط الطريق وقعت سابقاً على شوارع سريعة، ولم يستطع السائقون القادمون من الخلف الانتباه إلى وقوف سيارات أمامهم».

ولفت إلى ضرورة الاتصال بالشرطة في حال تعطلت المركبة وتعذر تحريكها، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مثل تأمين المركبات المتعطلة بوساطة دوريات الشرطة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية ركابها، مؤكداً أن شرطة دبي تستجيب خلال زمن قياسي لأي بلاغ.

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