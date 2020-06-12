بلدية دبا الفجيرة تُغلق 3 متاجر مخالفة

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

صادرت بلدية دبا الفجيرة ستة كيلوغرامات من فلاتر مركبات مقلدة، وأغلقت ثلاثة محال مخالفة لم تلتزم بالاشتراطات والإجراءات المعمول بها، وتمثلت في تأخر في تجديد الرخصة، عدم وجود رخصة، بالإضافة إلى توزيع منشورات دعائية من دون تصريح.

وأكد مدير عام بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن سالم اليماحي، أن شعبة التفتيش في البلدية تولي اهتماماً كبيراً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة، خصوصاً التي قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته، سواء بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، أو مصادرتها قبل بيعها للمستهلك، إذا تبين أنها مقلدة من خلال الحملات والجولات التي تنظمها البلدية بشكل دوري، لرصد الممارسات السلبية وضبط من يمارسها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وفق اللوائح القانونية.

وأضاف أن شعبة التفتيش نفذت جولات تفتيشية ميدانية على المحال التجارية والمؤسسات للتأكد من وجود الرخص التجارية وسريان مفعولها، وبلغت الزيارات والجولات التفتيشية خلال هذه الفترة 680 جولة.

وأوضح أن الحملات أسفرت عن تحرير 65 مخالفة وإنذار 295 محلاً، وإلغاء 61 رخصة، بالإضافة إلى مصادرة ستة كيلوغرامات من فلاتر سيارات مقلدة، وإغلاق ثلاثة محال، وإصدار 39 بطاقة صحية للعاملين.

وأشار اليماحي إلى أن حملات ضبط الأسواق مستمرة خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك، ووقف تداول السلع غير المطابقة للمواصفات التي تلحق الضرر بحقوق المستهلك وصحته وسلامته.

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