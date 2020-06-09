مركز شرطة حتا يسجل 219 مخالفة للإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي -الإمارات اليوم

سجل مركز شرطة حتا 219 مخالفة، بواقع 152 مخالفة تحذيرية، و67 مخالفة جزائية، للإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، تنفيذاً لقرار النائب العام للدولة، بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية، فيما وقع 59 شخصاً على تعهدات خاصة بعدم مخالفة الإجراءات الاحترازية.

وقال مدير مركز شرطة حتا، العقيد مبارك مبارك الكتبي، إنه بناءً على تعليمات القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، ومتابعة مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، شكل المركز فريق عمل لتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، ومنها العمل على نشر الوعي في المجتمع.

وأضاف أن المركز عمل على تحقيق السلامة المجتمعية، من خلال الإسهام في عمليات التوعية، وتنفيذ برامج التعقيم الوطني بالتنسيق مع الجهات الصحية المُختصة، إلى جانب تنفيذ أوامر تقييد الحركة المرورية والمشاة على الطرق الداخلية والخارجية والأحياء السكنية، ووضع نقاط التفتيش للتحقق من تصاريح الحركة المسموح بها ومنع التنقل.

وأشار إلى أن المركز خصص 14 دورية تعمل على مدار 24 ساعة، وخمس نقاط مرورية لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية وتعزيز الأمن والأمان، كما عمل على نشر التوعية الميدانية من خلال 34 محاضرة وزيارات ميدانية استفاد منها أكثر من 1500 شخص، تضمنت محاضرات وورشاً خاصة بالصحة حول الوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا»، وطرق انتقال العدوى وكيفية الوقاية منه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news