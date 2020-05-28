60% انخفاض الحوادث المرورية في الشارقة خلال رمضان

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

سجلت شركة رافد لحلول المركبات، نحو 3000 تقرير لحوادث مرورية بسيطة خلال شهر رمضان المبارك، بنسبة انخفاض 60% عن رمضان الماضي الذي سجلت فيه 7080 تقريراً.

وعزت رافد سبب انخفاض أعداد الحوادث المرورية البسيطة في الإمارة، إلى التزام أفراد المجتمع بالبقاء في المنزل، امتثالاً للإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الدولة، منعاً لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتطبيقاً للحظر الذي تم إعلانه خلال ساعات عمل برنامج التعقيم الوطني.

ونوه مدير وحدة الحوادث والمساعدة على الطرق، عبدالرحمن بن كنون الشامسي، بالتزام أفراد المجتمع بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالبقاء في المنزل خلال فترة الحظر، مثمناً وعي سكان الإمارات من مواطنين ومقيمين، والتزامهم بتوجيهات الجهات المختصة حفاظاً على سلامة الجميع.

وأضاف الشامسي أن «رافد» تسعى دائماً في كل الخدمات التي تقدمها، إلى إسعاد المجتمع وتوفير الحلول البسيطة والسريعة لكل العوائق والصعوبات التي تواجه قائدي المركبات، مع تغليب الجانب الخدمي المجتمعي، على المنظور الربحي، دعماً لرفاهية واستدامة مجتمع الإمارات.

وأشار إلى أن «وحدة الحوادث» تقدم من خلال خبير تخطيط الحوادث المختص خدمة إجراء فحص ومعاينة لمسرح الحادث، وتحديد نوع تقرير الحادث الذي يطلبه القانون مع مراعاة أعلى المستويات التقنية، والالتزام بالدقة والعناية بالتفاصيل.

وتتميّز الخدمات المقدمة بكونها تعتمد استخدام تطبيق «رافد» في تخطيط الحوادث المرورية، الذي يمثل حلاً سريعاً وموثوقاً، يتيح إصدار التقرير بشكل فوري.



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