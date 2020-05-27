شرطة أبوظبي تضبط شابين لقيادة مركبتيهما بتهور

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ضبطت شرطة أبوظبي شابين مواطنين لقيادة سياراتيهما بطريقة متهورة، وغير ملتزمة بالقوانين وأنظمة المرور اثناء سقوط الأمطار، حيث قاما بالتفحيط والاستعراض في الشارع بصورة خطرة.

وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور و الدوريات أن شرطة ابوظبي تمكنت خلال فترة قصيرة بعد تداول مقطع فيديو لسائقين على مواقع التواصل اثناء سقوط الأمطار في منطقة العين من الوصول إلى مرتكبي هذا السلوك الطائش حيث ظهر في المقطع مركبتين يقوم سائق أحداهما بتفحيط الويلات و الاستعراض وكانت المركبة بدون لوحات ارقام وبعد ذلك قام بصدم المركبة الثانية .

وحذر من قيادة المركبات بطيش وتهور على الطرق موضحاً أن القانون يعاقب قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادة المركبة بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة، حيث يتم إيقافهم وحجز مركباتهم وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وأكد عدم تهاون شرطة أبوظبي في التصدي لمرتكبي المخالفات ومنها "التفحيط"، وطمس الأرقام الأمامية والخلفية للمركبة وتزويد المركبات، وردع المستهترين بقوانين السير والمرور حفاظاً على سلامتهم ومستخدمي الطريق .

ودعا الأسر إلى مراقبة الأبناء خلال هطول الامطار وعدم السماح للأحداث بقيادة المركبات من دون رخصة، أو السماح لهم بالمشاركة في التجمعات الشبابية والقيام بالحركات الخطرة بالمركبات.

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