بالفيديو.. ضبط شابين استعرضا بمركبتيهما بشكل "طائش" و"متهور" في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

ضبطت شرطة رأس الخيمة، سائقين استعرضا بمركبتيهما بشكل طائش ومتهورفي أحد الطرقات العامة برأس الخيمة، وتداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو للسائقين وهما يقومان بالتفحيط والاستعراض بمركبتيهما في الطرقات العامة بطريقة متهورة، وأكدت رأس الخيمة أنها ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه مخالفة الأنظمة والقوانين وتهديد سلامة الآخرين .

وتفصيلا، قالت شرطة رأس الخيمة، إنها ضبطت شابين يبلغان من العمر" 20 "، و" 30 " عاما، من قبل فريق عمل مشترك من مركز شرطة شعم الشامل وقسم الضبط المروري، بعد قيامهما بأداء حركات استعراضية خطيرة بطيش وتهور باستخدام مركبتي دفع رباعي معرضين سلامتهم وسلامة الآخرين للخطر وضاربين بعرض الحائط الجهود الشرطية الرامية لرفع مستوى السلامة المرورية في الشوارع والطرقات خاصة في هذا الوقت الذي يشهد إجراءات وتدابير احترازية من كافة الجهات المعنية.

وأشارت إلى أنه فور ورود البلاغ قامت شرطة رأس الخيمة بأجهزتها المعنية على عملية البحث والتحري حتى نجحت في تحديد هوية المستعرضين وتم ضبطهما وحجز المركبتين المستخدمتين في عملية الاستعراض، وتمت احالة ملف الواقعة الى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية

وأوضحت، أن العقوبات المشددة ستكون النتيجة الطبيعية لهذه الشريحة من العابثين بأمن الوطن وسلامة المواطن والمقيم الغير مبالين بالممتلكات والمرافق العامة ودعت مستخدمي الطرق وقائدي المركبات الالتزام الكامل بالقوانين وعدم ارتكاب أي سلوكيات تعرضهم للمساءلة القانونية وما يترتب عليها من إجراءات يتم توقيعها بحقهم

وحذرت الجمهور من مخالفة القوانين وتحويل المركبات من وسيلة نقل إلى وسيلة قتل من خلال قيادتها بطيش وتهور وبطريقة مخالفة لكافة الأنظمة المعمول بها في الدولة.

فيديو.. شرطة رأس الخيمة تضبط شابين استعرضا بمركبتيهما بشكل "طائش" و"متهور"#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/pFJ04Xu0M1 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 10, 2020

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