شرطة أبوظبي تضبط سائقاً لاستعراضه بسيارته على الطريق

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

ضبطت شرطة أبوظبي شاباً يبلغ من العمر 28 عاماً يقود سيارته بطريقة متهورة وغير ملتزمة بالقوانين وانظمة المرور ، حيث قام بأداء حركات استعراضية بمركبته في الشارع العام في منطقة مصفح الشعبية، وذلك بصورة خطرة، وتم حجز المركبة وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأكدت شرطة أبوظبي أن الاستعراض والتباهي بقيادة المركبة والتفحيط بها أو القيام بحركات خطرة، أو التجمع والمشاركة بالمشاهدة، أو حتى المشاركة في نشر مقاطع فيديو تحتوي على تلك التصرفات والسباقات في مواقع التواصل الاجتماعي تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

وحثت الشباب على الالتزام بالقوانين والتحلي بالمسؤولية والولاء والانتماء والتفاني في حب الوطن من خلال المحافظة على الطرق والممتلكات الخاصة والعامة، وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وتعزيز السلوكيات الايجابية، ما يسهم في الحد من الحوادث المرورية الجسيمة وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة.

وأشارت إلى أن عقوبة قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادة المركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرر بالمرافق العامة أو الخاصة، يترتب عليها غرامة 2000 درهم، و(23) نقطة مرورية، وحجز المركبة لمدة (60) يوماً.

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