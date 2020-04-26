شرطة أبوظبي تُفاجئ سائحة إيطالية بهاتفها المفقود

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أسعدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي سائحة إيطالية، بعدما تسلمت في موطنها هاتفها الذي كانت قد فقدته خلال زيارتها أخيراً لأبوظبي.

وأعربت السائحة عن سعادتها بعودة هاتفها المفقود في فيديو ارسلته إلى قسم الشرطة السياحية بقطاع الأمن الجنائي، واشادت بمجهودات الشرطة في نشر الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع.

وأكد مدير قطاع الأمن الجنائي، العميد محمد سهيل الراشدي، اهتمام شرطة أبوظبي بإعادة الحقوق إلى أصحابها، وإسعاد المجتمع من زوار وسياح، تجسيداً لتوجيهات القيادة الشرطية، وتحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لشرطة أبوظبي.

وذكر مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، العميد عمران أحمد المزروعي، أن السائحة كانت قد تقدمت ببلاغ للشرطة عن تفاصيل فقدانها لهاتفها النقال، ثم غادرت الدولة إلى موطنها الأم.

وباشر قسم الشرطة السياحية في مديرية التحريات بالتحقيق في البلاغ، وخلال فترة قصيرة تم العثور على الهاتف المفقود في قسم أمانات أحد المولات التجارية، بعد ان عثرت عليه سيدة في مركبة اجرة استخدمت من قبل السائحة.

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