«حلاق دليفري» تقود صالونات رجالية ونسائية إلى النيابة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بأنه يُمنع على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية تقديم خدماتها في المنازل، عبر خدمة «حلاق دليفري»، أو الترويج للخدمة بمختلف الوسائل، وفي حال عدم التزام المنشآت بقرار توقيف الخدمة، سيتم إغلاقها وفرض غرامة مالية، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وكانت «الإمارات اليوم» رصدت رسائل نصية موجهة من صالونات حلاقة ومراكز تجميل إلى الزبائن، عبر تطبيق «واتس أب»، تفصح فيها عن إمكانية طلب خدمة حلاق، أو كوافيرة، في المنازل (دليفري).

وحذر مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، فيصل عليون، صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية من تقديم خدماتها في المنازل، أو الترويج لذلك بمختلف الوسائل، لافتاً إلى أن الدائرة أصدرت، أخيراً، تعميماً بعدم استقبال الخدمات المنزلية للصالونات في الفترة الراهنة.

وأوضح أن الدائرة بصدد اتخاذ إجراءات صارمة، في حال اكتشاف صالونات حلاقة رجالية أو مراكز تجميل نسائية تمارس خدماتها داخل المنازل، حيث ستتم مخالفة المنشأة وإغلاقها وتغريمها 2000 درهم، وفي حال تكرار المخالفة سيتم تغريم الصالون أو المركز 5000 درهم، وتحويله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.