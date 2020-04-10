«خيالة أبوظبي» توزع كمامات وقفازات على السكان.. «خلك في البيت»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

نفذت دوريات الخيالة في إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي مبادرة تحت شعار من أجل سلامتكم تضمنت توزيع كمامات وقفازات على قاطني الأحياء السكنية بمدينة أبوظبي والعين.



وقدمت إرشادات ونصائح حول الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».



ودعت السكان إلى اتباع التعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة خلال تنفيذ برنامج التعقيم الوطني.



وتأتي المبادرة ضمن تكامل عمل شرطة أبوظبي في حملة «خلك في البيت» وتعكس المسؤولية المجتمعية للشرطة في تطبيق الاشتراطات الوقائية الصحية التي تنفذها الدولة حالياً.