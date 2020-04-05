«إقامة دبي»: «آمر» يتلقى 211 ألفاً و136 مكالمة خلال شهر

المصدر: وجيه السباعي – دبي:

كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن مركز الاتصال «آمر» التابع لإقامة دبي ان المركز تلقى 211 ألفاً و136مكالمة خلال شهر مارس الماضي، حيث يستقبل المركز في الوقت الحالي متوسط يومي ما يقارب من 11 ألف إتصال، بنسبة كفاءة وصلت الى 82.86%، وذلك من خلال الخط الساخن (8005111) المعني باستقبال المكالمات على مدار الساعة والإجابة على كافة الأسئلة، والاستفسارات المتعلقة بمعاملات الإدارة.

وأظهر ت نتائج الاحصائيات لمركز الإتصال «آمر» مدى الجاهزية والكفاءة العالية لفريق العمل، حيث أثبتت أن الفريق قادر على تقديم الأفضل دائماً في أي ظرف وأي زمان لضمان استمرارية جودة الحياة لمجتمع الإمارات، وتنفيذاً لرسالة القيادة في الجاهزية، والاستعداد للتعامل مع كافة الظروف والتكيف مع التغيرات.

ويعمل فريق عمل مركز الإتصال (آمر) على مدار الساعة وبشكل منتظم ومتكامل بما يتناسب مع حجم الإتصالات اليومية لتغطية كافة الأوقات لخدمة المتعامل بأفضل شكل ممكن، من خلال قنوات إتصالات متعددة عبر الهاتف أو الدردشة الإلكترونية أو البريد الإلكتروني لضمان حلول فعالة تحقق احتياجات ومتطلبات المتعاملين.

ووفرت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي كل السبل المتاحة لإنجاح عملية التحول إلى العمل «عن بعد» تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي برفع نسبة تطبيق العمل عن بعد لتصل 100% في كافة الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية الذي أتى في إطار الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها دولة الإمارات لضمان أعلى مستويات صحة وسلامة المجتمع، حيث عملت الإدارة على توفير أجهزة حاسب آلي (لابتوب) وسماعات رأس ذات كفاءة عالية لعزل (الازعاج) الخارجي لكل موظف و تمكين التطبيقات المختلفة لتمكن كل موظف من الرد على المكالمات وفقاً لأعلى معايير الجودة المطبقة.