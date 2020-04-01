رادارات الشارقة ترصد 9000 شخص خالفوا إجراءات برنامج التعقيم الوطني

المصدر: محمد الرفاعي ـ الشارقة

أكد القائد العام لشرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، أنه سيتم التعامل مع كل مركبة ستخرج خلال فترة التعقيم (8 مساء حتى 6 صباحاً) على حدة وبشكل منفرد بحسب الحالة والحاجة والضرورة، مبيناً أن هناك أكثر 9000 شخص تم رصدهم عبر الرادارات على مداخل ومخارج الإمارة خالفوا إجراءات برنامج التعقيم الوطني الذي أطلقته وزارتا الداخلية ووقاية المجتمع، بتقييد الحركة المرورية من الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً من كل يوم، لافتاً إلى أن هناك عدد من الأشخاص لديهم سوء فهم بالنسبة لقرار التصاريح لذلك تم تعليق تصاريح الخروج خلال فترة التعقيم.

ولفت إلى أن الحركة المرورية حالياً انخفضت كثيراً مع الأوضاع الحالية، خصوصاً أن هناك تقييد للحركة المرورية في فترة المساء، لافتاً إلى أن هناك حالات اضطرارية سيتم التعامل معها خلال فترة التعقيم بحيادية.

ودعا الشامسي أفراد المجتمع إلى البقاء في منازلهم طوال فترة برنامج التعقيم الوطني وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل، متابعاً: "قدمنا مقترح إلى المجلس التنفيذي بخفض جميع المخالفات المرورية المرتكبة 50% ويشمل ذلك جميع أنواع المخالفات بلا استثناء وإلغاء حجز المركبات، وتمت الموافقة عليه" موضحاً أن المخالفات التي يشملها القرار ما قبل الأول من أبريل الجاري، ويستمر الخصم لمدة ثلاثة أشهر مع أمكانية تمديدها.

وأشار إلى أنه اعتباراً من صباح اليوم أصبحت خدمات تطبيق وزارة الداخلية "moi" كافة متاحة أمام الجمهور دون استثناء، ولا حاجة لمراجعة مكاتب خدمة المتعاملين لدفع المخالفات، إذ سيتم إلغاء جميع النقاط السوداء المرورية، وإلغاء الحجز، وإعطاء خصم على المخالفات بشكل مباشر دون الحاجة لمراجعة المراكز، وتخصيص فريق عمل كامل للرد على استفسارات الجمهور.

وأكد أن الشرطة لن تتهاون مع أي تصرفات تسيء أو تسعى لعرقلة الإجراءات والتدابير المطبقة لحماية المجتمع أو الانتقاص من قيمة الأعمال التي يقوم بها المكلفون بتنفيذ البرامج الوقائية في كافة المواقع سواء بالقول أو الفعل أو بأي شكل من الأشكال.