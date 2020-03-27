وسيلة تفادي مخالفات "رادارات دبي" للقطاعات المستثناه خلال برنامج التعقيم الوطني

المصدر: محمد فودة-دبي

أكدت شرطة دبي ضرورة التسجيل في الموقع الإلكتروني الذي أطلقته اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في إمارة دبي لتسجيل كل من ترغمه الظروف على الخروج من المنزل لسبب ضروري مثل شراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو لضرورة صحية أثناء ساعات "برنامج التعقيم الوطني" الذي أطلقته وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية" وبالتنسيق مع كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية، تفادياً لتسجيل أي مخالفات ضده.

وبادرت شرطة دبي إلى تفعيل أجهزة الرادار في مختلف شوارع الإمارة لرصد أي سيارة لا تلتزم بتعليمات البقاء في المنازل خلال فترة تطبيق برنامج التعقيم الوطني الذي انطلق مساء أمس الخميس وتلقى مركز الاتصال الموحد 901 في شرطة دبي عشرات الاتصالات من أشخاص تم تصوير سياراتهم بأجهزة الرادار.

وإذا كنت من سكان دبي ، يمكنك زيارة الموقع الالكتروني https://movepermit.gov.ae/home والتسجيل للحصول على الموافقة لمغارة المنزل، حفاظاً على السلامة العامة أثناء عمليات التعقيم التي ستشمل مختلف جنبات دبي، حيث ينطبق شرط التسجيل في الموقع على جميع أفراد المجتمع.

تبدأ عملية التسجيل للحصول على تصريح الخروج ، بإدخال رقم الهاتف النقال الخاص بك، لتصلك بعد قليل رسالة نصية بها رمز التحقق OTP لإتمام طلب تصريح الخروج، ومن ثم تسجيل رقم الهوية الإماراتية السارية، ورقم لوحة السيارة مع الفئة، والجهة التي سيتم الخروج إليها وساعة المغادرة، لتصل الشخص بعد ذلك رسالة تفيد بالموافقة على طلب التصريح.

ويُستثنى من شرط الحصول على تصريح الخروج العاملون في القطاعات الحيوية التي تم إعلانها وتشمل قطاعات: الطاقة، والاتصالات، والصحة، والتعليم، والأمن، والشرطة، والقطاع العسكري، والبريد، والشحن، والأدوية، والمياه، والأغذية، والطيران المدني، والمطارات، والجوازات، والقطاع المالي، والمصرفي، والإعلام الحكومي، وقطاع الخدمات والذي يشمل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية، حيث سيتم التحقق من بطاقات العمل أو الهوية الخاصة بالعاملين في تلك القطاعات حال خروجهم في أوقات تنفيذ برنامج التعقيم.

وناشدت اللجنة كافة المواطنين والمقيمين الالتزام بتعليمات السلامة في هذه الفترة، مؤكدة أن التسجيل في الموقع الإلكتروني شرط أساسي للخروج من المنزل في ساعات التعقيم اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً في الأيام القادمة وحتى صباح الأحد 29 مارس، مع التأكيد أن عدم الالتزام بالتسجيل لمن ترغمه الظروف على التحرك في شوارع دبي أثناء تلك الأوقات سيكون سبباً في التعرض للمساءلة القانونية.

بالفيديو.. رادارات دبي ترصد سيارات غير الملتزمين بالبقاء في منازلهم خلال فترة التعقيم