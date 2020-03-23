ضبط أوروبي نشر «فيديو» له بشاطئ في دبي رغم «قرار الإغلاق»

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

ألقت شرطة دبي القبض على شاب من الجنسية الأوروبية، نشر مقطع فيديو يظهر فيه خلال ارتياده أحد شواطئ الإمارة، غير مكترث بالتعليمات الصادرة عن دورية الشرطة، وكذلك الإرشادات التي تبثها باستمرار الجهات المختصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، قرّرت الإغلاق المؤقت للشواطئ والحدائق والمسابح ودور السينما، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحذّرت شرطة دبي من أن كل من يقدم على خرق القوانين، سواء الاتحادية أو المحلية، أو انتهاك التعليمات الصادرة من الأجهزة الأمنية سيكون عرضة للمساءلة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

شرطة دبي: «من يخرق القوانين سيعرض للمساءلة».