عصابة تسرق سيارة نقل أموال بطريقة سينمائية

المصدر: محمد فودة ■دبي

نفذت عصابة مكونة من سبعة أشخاص، جريمة سطو على طريقة الأفلام السينمائية، حيث ترصد ستة منهم مركبة نقل أموال غير مؤمنة تابعة لشركة صرافة، بناء على معلومات زودهم بها المتهم السابع حارس أمن الصرافة، وأوقفوها عنوة في الطريق من خلال محاصرتها بسيارتين ثم نفذوا هجوماً سريعاً على ثلاثة موظفين بداخلها وسرقوا عملات مختلفة بقيمة 666 ألفاً و770 درهماً، ونجحت الشرطة في ضبطهم وأحالتهم النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات في دبي، التي باشرت نظر القضية.

وقال أحد المجني عليهم إنه يعمل لدى شركة صرافة منذ 12 عاماً، وفي نحو الساعة الثامنة مساء يوم 16 من ديسمبر الماضي انطلق مع زميليه، إلى فرع الشركة في منطقة القوز وتسلّموا حقيبة أموال لنقلها إلى فرع السوق المركزي في الشارقة، وجلس في المقعد الخلفي للسيارة، وبحوزته الحقيبة، فيما جلس زميلاه في المقعدين الأمامين.

وعند وصولهم إلى منطقة القوز الصناعية، في شارع من مسرب واحد متجه إلى شارع الخيل، شاهد سيارة «بيك آب» بيضاء قديمة تقف أمامهم فجأة وتعود إلى الخلف حتى التصقت بسيارتهم، وتوقفت مركبة أخرى رمادية خلف مركبتهم، ونزل من الأولى ثلاثة أشخاص ملثمين يرتدون ملابس مميزة لإحدى الدول الآسيوية وقاموا بتحطيم زجاج مركبة نقل الأموال بعصي حديدية، كما نزل أشخاص آخرون من المركبة الخلفية، وشاركوا في الهجوم، وفتح أحدهم باب المركبة الخلفي ولوح له بسكين مهدداً إياه بالذبح بعد أن أنزل رقبته ووضع السكين عليها من الخلف، فاستجاب له وسلمه الحقيبة تحت التهديد والإكراه نظراً لأنه كان في خوف شديد، ثم غادر الجناة بعد أن نفذوا جريمتهم في غضون دقيقتين، مرجحاً أن العصابة ترصدتهم منذ خروجهم من محل الصرافة، وكانت على علم بتحركاتهم.

من جهته، قال شاهد من شرطة دبي إن بلاغاً ورد عن الواقعة فانتقل مع فريق العمل إلى المكان، وشاهد سيارة نقل الأموال مهشمة، كما عثر على سيارة رمادية اللون تبين أنها مسروقة ومطلوبة لمركز شرطة جبل علي، لافتاً إلى أن البحث والتحري أثبت معرفة المتهمين بتحرك مركبة الأموال، مستغلين أنها غير مؤهلة وغير مصفحة.

وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل ميداني من إدارة البحث الجنائي، وتم تحديد هوية المتهمين وألقي القبض على الأول من قبل شرطة الشارقة أثناء محاولته مغادرة الدولة، وبسؤاله أقرّ بارتكاب الواقعة، وأرشد عن بقية المتهمين ومن بينهم مخطط الجريمة الذي دبر كل شيء بناء على معلومات تلقاها من حارس الأمن المكلف بحماية الصرافة، الذي قبض عليه بدوره، لافتاً إلى أنه حصل على مبلغ 8000 درهم ومبلغ آخر بالعملة الباكستانية، أرسل جزءاً من الأموال إلى بلاده واحتفظ بالباقي.

- شركة صرافة استخدمت سيارة غير مصفحة في نقل الأموال، وحارس أمن تورط في الجريمة.