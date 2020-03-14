وفاة شاب وإصابة 4 في حادث تدهور مركبة بالفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

توفي شاب مواطن في العقد الثالث، وأصيب أربعة كانوا برفقته بإصابات راوحت بين البليغة والمتوسطة، إثر حادث تدهور مركبة كان يقودها المتوفى في منطقة الطويين، بعد أن كانوا في رحلة جبلية بجبل مبرح التابع لرأس الخيمة، وتم نقلهم لمستشفى دبا الفجيرة لتلقي العلاج.

وأفاد مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة بشرطة الفجيرة، العميد دكتور علي راشد بن عواش اليماحي، بأن الحادث وقع نتيجة لاصطدام المركبة بكتل صخرية التي تدهورت بطريق جبلي بجبل مبرح التابع لرأس الخيمة، بسبب الانحراف الشديد، ما أدى إلى سقوطها وتدهورها.

وتابع: على الفور هرعت إلى مكان الحادث دوريات الشرطة والإسعاف في تمام الساعة التاسعة صباحاً، التي تعاملت مع الحادث والإصابات عبر تقديم الرعاية الطبية الأولية ونقلهم لتلقي العلاج بمستشفى دبا الفجيرة، إذ توفي قائد المركبة بعد ساعتين من وقوع الحادث، وراوحت الإصابات بين إصابة واحدة بليغة وثلاث إصابات متوسطة.

وحثت شرطة الفجيرة السائقين على القيادة الآمنة وتوخي الحذر، وخفض السرعة على الطرق الجبلية التي تحتوي على الكتل الصخرية، خصوصاً عند المنحنيات في المناطق الجبلية،وذلك للتحكم والسيطرة أثناء قيادة المركبات والعبور بأمان.