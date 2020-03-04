4 أحكام بحق متهمين بسب وسيم يوسف

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصدرت محكمة جنح أبوظبي، أمس، أحكاماً قضائية في أربع قضايا لمتهمين بسب وقذف مقدم البرامج، وسيم يوسف، على وسائل التواصل الاجتماعي. وقضت المحكمة في قضيتين منها بسقوط الحق في الشكوى، وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في شقها المدني، وفي القضية الثالثة قضت المحكمة ببراءة المتهم من السب، وسقوط الحق في الشكوى، وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في شقها المدني.

وأصدرت محكمة الجنح أبوظبي حكماً غيابياً في القضية الرابعة، قضى بتغريم المتهم 20 ألف درهم، وأداء 30 ألف درهم لوسيم يوسف على سبيل التعويض، والحرمان من موقع «تويتر» لمدة ثلاثة أشهر.

جدير بالذكر أن عدد القضايا المرفوعة من قبل وسيم يوسف، ضد مواطنين ومقيمين، يتهمهم فيها بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بلغ 19 قضية، وتم في وقت سابق صدور أحكام غيابية في ثلاث قضايا منها ضد متهمين غادروا الدولة.

وكان يوسف تعرض لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أشهر، بسبب حديثه عن «صحيح البخاري»، وقال يوسف في تغريدة في يونيو الماضي، عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر»، إن 163 حساباً على «تويتر» ستتم إحالة أصحابها إلى النيابة العامة.