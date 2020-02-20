بالفيديو.. شرطة أبوظبي تؤكد استقرار صحة ضحية حادثة التعنيف

المصدر: أحمد عابد - ابوظبي

أكد مدير فرع الأطفال والأحداث في مراكز الدعم الاجتماعي في شرطة ابوظبي، الرائد عبدالله ناصر العلوي، استقرار حالة الطفلة ضحية حادثة التعنيف على يد والدتها، مشيرا الى ان مراكز الدعم الاجتماعي تتابع حالة الطفلة وتقدم الدعم النفسي للطفلة وتنفيذ القرارات القضائية بهذا الشأن.

وكانت شرطة أبوظبي قد القت القبض على أم قامت بتعذيب طفلتها، بعد انتشار مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر امرأة تضرب طفلة داخل منزل، إذ اعتقد كثير من رواد التواصل الاجتماعي أن المتهمة هي خادمة، لكن تبين من التحقيقات أنها الأم.

وذكرت شرطة أبوظبي بعد إلقاء القبض علي المتهمة، أن هناك خلافات عائلية بين الام والاب، وتم احالتها للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة ، موضحة ان الحادثة قوبلت باستنكار واسع من المجتمع الاماراتي المتسامح الذي ينبذ العنف بجميع اشكاله.

واكدت شرطة أبوظبي عدم تهاونها في ملاحقة كل من يلحق الأذى بالأطفال، واتخاذ كل ما يلزم بحقه وفق اجراءات القانون، مشددة على أن دولة الامارات العربية المتحدة سنت قوانين وتشريعات خاصة بالطفل ومنها قانون الطفل رقم 3 لسنة 2016، "وديمة"، والذي يضمن حقوق الطفل من لحظة ميلاده حتى بلوغه.