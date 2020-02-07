ابتكار جهاز لضبط لصوص صناديق التبرعات

المصدر: محمد الرفاعي - عجمان

ابتكر المقدم عبدالله العوضي والرقيب علاء عبدالفتاح، من شرطة عجمان، جهاز إنذار وكاميرا لتأمين صناديق التبرعات داخل المساجد والمولات والمحال التجارية، للحد من السرقات التي تعرضت لها هذه الصناديق في الفترة الأخيرة، ومن المتوقع تطبيقه وتعميمه قريباً.

وقال العوضي لـ«الإمارات اليوم» إنه بعد زيادة سرقة صناديق التبرعات الخاصة بالجهات الخيرية المختلفة، فكر في عمل جهاز إنذار لحماية هذه الصناديق من السرقة.

وأوضح أن جهاز الإنذار سيطلق صوتاً عالياً إذا حاول أحدٌ سرقة أو فتح أو كسر صندوق التبرعات، وربط الجهاز بكاميرا تعمل أوتوماتيكياً عند إطلاق الإنذار لالتقاط صورة السارق وإرسال رسالة نصية إلى صاحب العلاقة أو المسؤول، تخبره بأن هناك محاولة سرقة للصندوق وموقعه.

بدوره قال عبدالفتاح إن الابتكار يتكوّن من كاميرا لتصوير الأشخاص الذين يحاولون سرقة الصناديق، سواء عند كسره أو فتحه بقصد السرقة، لافتاً إلى أن الكاميرا مربوطة عبر تطبيق خاص لبث كل لقطات الفيديو عن بُعد.