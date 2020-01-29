6 أشهر حبساً للصّ المنازل في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

حكمت محكمة جنايات الشارقة بحبس آسيوي ستة أشهر وغرامة 30 ألف درهم والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، بعد إدانته بسرقة أسلاك ومولد كهربائي من داخل فيلا، واكتشفت الشرطة أنه متخصص في سرقة المباني، ومتورط في أكثر من جريمة سرقة عن طريق هاتفه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 25 سبتمبر الماضي، عندما ورد بلاغ للشرطة يفيد بسرقة مولد كهربائي من فيلا بمنطقة الغبيبة، وانتقلت الفرق الأمنية والجنائية إلى موقع البلاغ، وبمسح الموقع ورفع البصمات تمت معرفة بصمة المدان، والوصول إلى هاتف ملقى على الأرض في أحد المواقع المسروقة الأخرى، وتمكنت الشرطة من معرفته وضبطه، واتضح أنه نفذ عدداً من جرائم السرقة في مناطق مختلفة من الإمارة بالأسلوب نفسه.