بلدية دبي تعدِّل إجراءات إزالة المركبات المهملة

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

أعلنت بلدية دبي تغيير إجراءات إزالة المركبات المهملة، وقصرها على خطوتين، لضمان سرعة التنفيذ، والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

وأكدت في تعميم نشرته، أمس، على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الإجراء الجديد يتمثل في إرسال رسالة نصية إلى صاحب المركبة المهملة، ثم إزالتها بعد انقضاء المدة الممنوحة له.

وأفادت بأن هذا الإجراء جاء تكريساً لمبدأ المحافظة على نظافة المدينة، وبهدف تسهيل عملية تنبيه أصحابها لضرورة إزالة مركباتهم المهملة، حفاظاً على المظهر الجمالي للإمارة، واحتراماً لحق القاطنين بالحصول على مكان لركن سياراتهم.

وكانت عملية إزالة المركبات المهملة سابقاً تبدأ بتحرير إنذار على شكل ملصق يتم وضعه على المركبة المهملة لمدة 15 يوماً، وفي حال عدم التجاوب من قبل مالك المركبة، وتعديل أوضاع المركبة، يتم نقلها إلى ساحة الخردة التابعة للبلدية، على أن يتم بيعها بالمزاد العلني بعد مرور ستة أشهر.

وكانت بلدية دبي أفادت بأنها حجزت 2980 مركبة مهملة خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضي، فيما تمت مصادرة 3577 مركبة مهملة في دبي عام 2018، مقارنة بـ3056 مركبة عام 2017.

وأطلقت البلدية في سبتمبر الماضي حملة «مركبتي»، تحت شعار «مركبة نظيفة. مدينة مستدامة»، للحد من سلوك ترك المركبات والمعدات المهملة في الأماكن العامة في المدينة، بهدف المحافظة على المظهر الحضاري والجمالي في دبي.

وتنسق البلدية مع شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات ودائرة التنمية الاقتصادية لتنظيم حملات تفتيشية لإزالة المركبات المهملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفات والسلوكيات غير القانونية.

حجز 2980 مركبة مهملة خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضي.