آسيويان يحاولان سرقة «صراف آلي» بمطرقة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ألقت شرطة أبوظبي القبض على شخصين متهمين بتحطيم جهاز «صراف آلي» تابع لأحد البنوك في محاولة لسرقته، وذلك في منطقة صناعية غياثي، واعترف المتهمان بارتكاب الجريمة باستخدام مطرقة.

وكانت معلومات وردت إلى مركز شرطة غياثي تفيد بوقوع حالة تعدٍّ وكسر لجهاز صراف آلي تابع لأحد البنوك بغرض السرقة، واستعانت الشرطة بكاميرات المراقبة القريبة من مكان الجهاز وشاهدت شخصين ملثمين في زمن وتاريخ الواقعة يرتديان أقنعة وقفازات أثناء محاولة سرقة الجهاز.

وشكلت الشرطة فريقاً للبحث والتحري، وتم التوجه إلى مكان الواقعة وتفتيش المنطقة المحيطة بها، والعثور على مطرقة ومعول مخفيين تحت قطعة من الألمنيوم، وقامت فرق مسرح الجريمة بتحريز الأدلة.

وواصلت الشرطة إجراءاتها والتحري عن المشتبه فيهما والوصول اليهما والقبض عليهما بالقرب من سكنهما بمنطقة مصفح في مدينة أبوظبي، واعترفا خلال التحقيق بارتكاب الجريمة.