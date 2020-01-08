شرطة الشارقة تدعو السائقين إلى الاستفادة من خفض المخالفات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أفادت شرطة الشارقة بأن عدد المخالفات التي تم تسديدها منذ بدء تطبيق قرار خفض المخالفات المرورية في الإمارة تجاوز نسبة 50% من عدد المخالفات.

ودعت شرطة الشارقة السائقين، وأصحاب المركبات الذين لم يتقدموا بعد لتسديد مخالفاتهم، إلى المسارعة بتسوية أوضاعهم، والاستفادة من قرار خفض المخالفات الذي سينتهي العمل به في 31 من يناير الجاري.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، المقدم محمد عبدالله علاي النقبي، أن الهدف من تطبيق قرار خفض المخالفات يعود إلى حرص شرطة الشارقة على التيسير على المخالفين، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم، وإعادة تجديد وتسجيل مركباتهم، والتأكد من صلاحيتها للسير على الطرق، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وأشار إلى الإدارة اتخذت تدابير عدة لتسهيل وتسريع إجراءات تسوية وتسديد المخالفات، وتجديد تسجيل المركبات، عبر جميع نوافذ ومراكز الخدمة في القيادة العامة لشرطة الشارقة.

سبق أن أعلنت شرطة الشارقة في أواخر أكتوبر الماضي أن أكثر من 175 ألف مخالفة تم تسديدها خلال شهر من تطبيق القرار.\