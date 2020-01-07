شرطة عجمان تعزز أمن الطرق بـ «حق العبور»

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

نفذت إدارة المرور والدوريات في شرطة عجمان، الحملة الفصلية الأولى «للمشاة حق في عبور الطريق» التي أطلقتها الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية، وتستهدف كل مستخدمي الطريق لتوعيتهم بضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور وإعطاء الأولوية لعبور المشاة، للحفاظ على سلامتهم وتجنب تعرضهم لحوادث دهس، تحقيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

وقال رئيس قسم المباحث والضبط المروري بإدارة المرور والدوريات في شرطة عجمان، الرائد راشد حميد خليفة بن هندي، إن الحملة بدأت في الأول من يناير الجاري وتستمر ثلاثة أشهر حرصاً على تعزيز أمن مستخدمي الطريق من المخاطر وتوعيتهم بضرورة منح حق قطع الطريق للمشاة بشكل آمن وضمان سلامتهم، والحد من حوادث الدهس الناجمة عن عدم إعطائهم حق العبور الآمن.

وأضاف أن الحملة تشمل فعاليات متنوعة ونشر التوعية على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بلغات عدة، لتوعية مستخدمي الطريق بأهمية تخفيف السرعة قرب خطوط المشاة، والتركيز على المناطق الصناعية والأحياء الداخلية السكنية، وبرامج التوعية الميدانية للحد من حوادث الدهس.

ودعا بن هندي الجمهور ومستخدمي الطريق إلى التعاون مع الشرطة في نشر الحملة واحترام القانون، كون سلامة مستخدمي الطريق مسؤولية مشتركة يتحملها السائق وعابر الطريق، مؤكداً أن شرطة عجمان لن تتهاون مع أي سلوكيات سلبية أو قيادة متهورة قد تعرض حياة الآخرين للخطر.