شرطة دبي تنفذ الحجز الذكي على 8157 مركبة مُخالفة

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

قال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، إن الإدارة حجزت، منذ إطلاق نظام الحجز الذكي للمركبات المخالفة، العام الماضي حتى اليوم، 8157 مركبة، بنسبة رضا بلغت 96.7% لدى الجمهور، نظراً لسهولة وفعالية النظام.

وأوضح أن النظام الذكي تم تفعيله العام الماضي، لحجز المركبات المخالفة والمطلوبة في مواقف مُلاكها، سواء كانوا من قاطني الفلل أو الشقق السكنية، وذلك في إطار حرص شرطة دبي الدائم على تطوير منظومة العمل، والبحث عن أفضل الممارسات التي تحقق السعادة لأفراد الجمهور، وتذلل أمامهم العقبات.

وأكد أن تفعيل النظام يسّر على أصحاب المركبات إشكالات حجز مركباتهم في شباك الحجز التابع للمرور، موضحاً أن رسوم بدل حجز المركبة، سواء في شباك الحجز أو وفقاً للنظام الذكي هي ذاتها، بواقع 100 درهم عن كل يوم.

وبيّن أن اختيار مالك المركبة نظام الحجز الذكي لتنفيذ المخالفة يُحتم عليه التقدم بطلب لدى الإدارة العامة للمرور، وفق شروط معينة، منها عدم تحريك المركبة خلال الفترة المحددة، تفادياً لتعرضه لمخالفات أخرى، إلى جانب دفعه لقاء الخدمة الذكية رسوماً تبلغ قيمتها 420 درهماً، ومن ثم يتم إرسال فريق تقني إلى مكان وجود المركبة المُخالفة لتركيب جهاز إلكتروني ذكي صغير فيها، وفق نظام مراقبة يعمل على مدار الساعة، ويتم غلق الجهاز، بحيث لا يستطيع أحد فتحه، كما أنه مربوط بالأقمار الاصطناعية، وفي حال تحريك المركبة يتم إرسال إنذار إلى غرفة عمليات شرطة دبي لاتخاذ الإجراءات القانونية.