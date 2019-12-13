وفاة شخصين وإصابة 4 في تصادم على شارع محمد بن زايد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توفي شخصان وتعرض أربعة آخرون لإصابات بليغة في حادث اصطدام وقع بين مركبة بيك آب وشاحنة متوقفة في حرم الطريق، صباح أمس، على شارع الشيخ محمد بن زايد.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهيّر المزروعي، إن الحادث وقع في الساعة 5.30 صباح أمس، وأفادت المعاينة الأولية بأن الشاحنة توقفت في المسرب الثاني من اليمين على شارع الشيخ محمد بن زايد نتيجة انفجار أحد إطاراتها، فلم ينتبه إليه سائق السيارة الأخرى، فاصطدم بها من الخلف بقوة، ما أدى إلى وفاة سائقها وشخص آخر، وأصيب أربعة آخرون بإصابات بليغة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وحذرت شرطة دبي من وقوف المركبات في منتصف الطريق، خصوصاً على الشوارع السريعة، واتخاذ إجراءات فورية حال وقوع طوارئ، منها وضع التحذيرات اللازمة قبل موقع السيارة والاتصال بالشرطة مباشرة حتى ترسل دورياتها لتأمين موقع المركبة المتوقفة، وتنبيه السيارات القادمة من الخلف إلى تعطلها، لافتة إلى أن هذا يعد من أخطر الأخطاء التي يرتكبها بعض السائقين، فمهما بلغ حجم الضرر الذي تعرضت له السيارة فإن من الضروري تحريكها طالما يمكنها التحرك.

وأشار المزروعي إلى أنه فور تلقي البلاغ انتقل إلى مكان الحادث مناوبو قسم خبراء المعاينة من إدارة حوادث السير لمعاينة الحادث وجمع الأدلة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، فيما قامت الدوريات المرورية بتنظيم حركة السير والمرور وتأمين مكان الحادث وتسهيل مهمة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ إلى الموقع للقيام بمهامها.

يذكر أن شارع الشيخ محمد بن زايد شهد حادثاً مماثلاً في أول أكتوبر الماضي حين اصطدمت حافلة عمال بشاحنة متوقفة على جانب الطريق، ما أدى إلى وفاة ثمانية أشخاص، وإصابة ستة آخرين بإصابات بليغة.

- الشارع شهد حادثاً

مماثلاً في أكتوبر

الماضي بين حافلة

عمال وشاحنة أدى

إلى وفاة ثمانية

أشخاص.