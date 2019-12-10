إفريقي يعترف بمحاولة سرقة «صراف آلي»

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

نظرت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، أمس، قضية أربعة أشخاص من دولة إفريقية، متهمين بالشروع في سرقة صراف آلي، وإتلاف كاميرات المراقبة.

واعترف المتهم الأول، أمام هيئة المحكمة، بأنه حاول كسر الصراف الآلي دون أن يسرق أي أموال منه، متابعاً أنه قطع الأسلاك الكهربائية الخاصة بكاميرات المراقبة بمفرده، وأن المتهمين الثلاثة لم يكونوا على علم بتفاصيل سرقة الصراف الآلي.

وأكد المتهمون الثلاثة، أمام المحكمة، أن المتهم الأول ارتكب جريمته بمفرده، وأنهم لم يشتركوا معه، ولم يكونوا على علم بمحاولة سرقة الصراف الآلي، وقررت المحكمة تأجيل استكمال نظر القضية إلى جلسة الأسبوع المقبل.

وجاء في تفاصيل الواقعة تلقي شرطة رأس الخيمة، في 30 أكتوبر الماضي، بلاغاً عبر غرفة العمليات، يفيد بتعرض أحد أجهزة الصراف الآلي بمنطقة خارجية في الإمارة، للإتلاف ومحاولة السرقة، وانتقلت الجهات المختصة إلى موقع الجهاز، وتبينت محاولة إتلافه وقطع أسلاكه الكهربائية، ووجود بعض آثار الخلع والكسر عليه.

وذكر تقرير الشرطة أنه تم التوصل إلى هوية الجناة، وهم أربعة أشخاص من دولة إفريقية، وتم القبض عليهم وضبط الأدوات المستخدمة في تنفيذ الجريمة، واعترفوا بمحاولة سرقة جهاز الصراف الآلي، إلا أنهم لم يتمكنوا من فتحه.