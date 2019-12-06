ضبط 50 مركبة في عمليات استعراض بدبي

المصدر: دبي - وام

ضبطت الدوريات المرورية في شرطة دبي 50 مركبة استخدمها سائقوها في عمليات استعراض وسباقات، ما يعتبر مخالفة للأنظمة والقوانين، والقيادة بصورة خطرة تهدد حياة مستخدمي الطريق.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، إن «الدوريات المرورية تمكنت في الفترة الماضية من رصد وجمع معلومات متكاملة عن تلك الفئة التي تمرست في عمليات الاستعراض، وإقامة سباقات مخالفة للأنظمة والقوانين، والقيادة بصورة خطرة تهدد حياة مستخدمي الطريق، الأمر الذي أسفر عن ضبط 50 مركبة في مناطق مختلفة من الإمارة»، مؤكداً أن هذه الأفعال يعاقب عليها قانون السير والمرور، ويخول رجال الشرطة القبض على أي سائق مركبة يتم ضبطه.

وحذّر المزروعي من خطورة ممارسة الاستعراض بالسيارات، لما يشكله من خطورة بالغة على السائقين أنفسهم، وعلى الآخرين من مستخدمي الطريق، موضحاً أن بعض السائقين يجهلون عواقب مخالفة الاستعراض بالمركبة أو القيادة بطيش وتهور في أماكن غير مخصصة لذلك، مشيراً إلى أن الدوريات المرورية لديها تعليمات لمتابعة ورصد الأشخاص القائمين بتلك الممارسات غير القانونية، وستتعامل معهم وفق الإجراءات القانونية.

وأفاد بأنه تم تغليظ عقوبة المخالفات الخطرة وفقاً للمرسوم المحلي رقم 29 لسنة 2015 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي، حيث أصبحت مخالفة قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر 12 ألف درهم، وحجز المركبة 60 يوماً، و23 نقطة مرورية، أما مخالفة قيادة مركبة تسبب ضجيجاً فعقوبتها 12 ألف درهم و12 نقطة مرورية، فيما مخالفة إحداث تغيرات في محرك المركبة أو القاعدة (الشاسي) من دون ترخيص عقوبتها 11 ألف درهم وحجز المركبة 30 يوماً و12 نقطة مرورية، أما مخالفة الهروب من شرطي المرور فعقوبتها 10 آلاف درهم وحجز المركبة 30 يوماً و12 نقطة مرورية.