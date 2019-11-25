وفاة مراهق سقط من الطابق الرابع في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تلقت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة بلاغاً يفيد بسقوط مراهق عربي (17 عاماً) من الدور الرابع في إحدى البنايات السكنية التي يقيم فيها مع ذويه بمنطقة القاسمية بالشارقة، أول من أمس السبت. وانتقلت على الفور دوريات مركز شرطة الغرب وفريق مسرح الجريمة وفرق الإسعاف الوطني إلى الموقع، وحاولت إنقاذه ونقلته إلى المستشفى، حيث تبين أنه فارق الحياة متأثراً بما لحق به من إصابات جراء السقوط.

وتسعى شرطة الشارقة من خلال استكمال الاستدلالات إلى الكشف عن ملابسات سقوطه من شرفة مسكنه، حيث تم تحويل القضية إلى النيابة العامة لاستكمال تحقيقها حول القضية.