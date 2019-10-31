4 أفارقة يحاولون سرقة جهاز صراف آلي

المصدر: رأس الخيمة ـ الإمارات اليوم

ضبطت شرطة رأس الخيمة أربعة أفارقة حاولوا سرقة مبالغ مالية من جهاز صراف آلي، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل.

وتفصيلاً، أفاد مدير عام العمليات الشرطية، العميد عبدالله علي منخس، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد بتعرض جهاز صراف آلي في إحدى المناطق الخارجية للعبث به وإتلافه، ومحاولة سرقته، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى موقع الجهاز، وتبين محاولة إتلاف جهاز الصراف، وقطع أسلاكه الكهربائية، ووجود بعض آثار الخلع والكسر عليه، لكن الجناة لم يتمكنوا من فتحه.

وأضاف «على الفور تم تشكيل فريق عمل ميداني، برئاسة مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وعدد من ضباط وأفراد إدارة التحريات، لتتبع خيوط الجناة، وبالفعل تم التوصل إلى هوية الجناة، وهم أربعة أشخاص من دولة إفريقية، ونجحت عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات في تحديد مكان وجودهم بإحدى مناطق الإمارة، وعليه تم تحديد توقيت تنفيذ العملية، وخلال 24 ساعة تم ضبط الجناة، وعُثر بحوزتهم على الأدوات والمعدات المستخدمة في تنفيذ جريمة التعدي على جهاز الصراف الآلي، وبمواجهتهم بالأدلة المتوافرة أقروا بمحاولتهم سرقة جهاز الصراف الآلي، إلا أنهم لم يتمكنوا من فتحه».

وأكد القائد العام لشرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، أن شرطة رأس الخيمة تتمتع بحرفية عالية في التعامل مع القضايا الأمنية المقلقة والأكثر انتشاراً، وضبطها بالسرعة المطلوبة، وذلك من خلال ما تمتلكه من عنصر بشري مؤهل.

وأشار إلى أن فريق العمل بإدارة التحريات و المباحث الجنائية قام بعمل متقن ومدروس للوصول إلى المشتبه فيهم في غضون ساعات.