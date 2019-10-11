وفاة قائد مركبة وعامل آسيوي بحادث دهس على طريق خورفكان

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أدت السرعة الزائدة لمركبة على طريق الشارقة - خورفكان إلى وقوع حادث صباح أمس، نتجت عنه وفاة شخصين، أحدهما مواطن (18 عاماً) قائد المركبة، والآخر عامل آسيوي (44 عاماً) صادف وجوده في مكان الحادث، بعد تعرضه للدهس نتيجة انحراف المركبة عن مسارها.

وفور ورود البلاغ إلى غرفة عمليات شرطة خورفكان في تمام الساعة 8:20 صباحاً، انتقل إلى موقع الحادث عدد من دوريات المرور، وفرق الإسعاف الوطني، حيث تبينت وفاة قائد المركبة المواطن (ي.أ.ع) في موقع الحادث، بينما توفي الشخص الذي تعرض للدهس، بعد نقله إلى المستشفى متأثراً بالإصابات البليغة التي تعرض لها. وتهيب القيادة العامة لشرطة الشارقة بجميع السائقين إلى ضرورة التقيد بالسرعة المقررة على الطرق، خصوصاً عند المنعطفات والأنفاق، والحذر من مفاجآت الطريق، والتركيز والانتباه أثناء القيادة، تفادياً لوقوع مثل هذه الحوادث المأساوية، وما ينتج عنها من خسائر وأضرار بشرية ومادية كبيرة، معربة عن بالغ أسفها لوقوع ضحايا جراء هذه الحوادث الأليمة.