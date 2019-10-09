متهمان يقتحمان بقالة من أجل 500 درهم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية آسيويين متهمين بسرقة 500 درهم من داخل بقالة، بعد كسر بابها ليلاً، واعترف المتهمان بالجريمة.

وحسب أوراق القضية، ورد بلاغ للشرطة من قبل صاحب بقالة، يفيد بسرقة محله ليلاً، وتحركت الفرق الأمنية إلى محل الواقعة، وتبيّن أن الجناة كسروا باب البقالة، وبالتحقيق والتحري وحصر المفقودات تبينت سرقة 500 درهم، وبعض علب السجائر من داخل البقالة، وبمراجعة الكاميرات ورفع البصمات، تم التوصل إلى المتهمين وضبطهما وإحالتهما إلى القضاء.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 27 أكتوبر الجاري، لاستدعاء الشاكي وسماع أقواله.