«ورشة حكومة دبي» تناقش الاستخدام الآمن للمركبات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ناقشت «ورشة حكومة دبي» خلال مشاركتها في معرض «جُدُد الإمارات»، ثقافة السلامة والمرور في الدولة وكيفية الحفاظ على سلامة المركبات وجهوزيتها التامة.

ويجمع المعرض رجال الأعمال وعائلاتهم القادمين حديثاً إلى الدولة تحت سقف واحد، بهدف التعارف ومناقشة المجالات الحيوية في الدولة. وتهدف الورشة إلى تعريف المقيمين بأبرز القوانين المرورية في الإمارات، إضافة إلى أفضل الممارسات للحفاظ على سلامتهم، وتوعيتهم بالأسباب الرئيسة المؤدية للحوادث، في محاولة لخفض نسبة الحوادث المرورية.

وأكد نائب المدير التنفيذي لـ«ورشة حكومة دبي» فهد أحمد الرئيسي، حرص الورشة على تعزيز الجهود والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة، في سبيل تسهيل حياة المقيمين في الإمارات، وتوعيتهم بتعليمات الأمن والسلامة التي تحافظ على سلامتهم وسلامة المجتمع الإماراتي، وتسهم في تقديم مستوى حياة أفضل للمجتمع، قوامه الأمن والأمان والسلامة العامة.