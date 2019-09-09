3 مراهقين يسرقون متجراً للإلكترونيات في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظرت محكمة جنح الشارقة في قضية متهم فيها ثلاثة شباب مراهقين من جنسية عربية، بتهمة سرقة متجر مشهور للإلكترونيات بالإمارة، وذلك بعد أن اتفقوا على خطة لسرقة فرعين للمتجر.

وتعود تفاصيل القضية إلى الثاني من يوليو الماضي، عندما اتفق المتهمون، كونهم أصدقاء، على سرقة أجهزة إلكترونية وهواتف من فرعين لمتجر مشهور في إمارة الشارقة، حيث وضعوا خطة بأن يسرق المتهم الأول، ويخفي المتهم الثاني المسروقات داخل الحقيبة التي يحملها، ويراقب الثالث المكان، للتأكد من عدم رؤيتهما وهما ينفذان السرقة، إضافة إلى تضليل المتهم الثاني والثالث لرجال الأمن، ليتمكنوا من سرقة المتجر بسهولة، حيث استطاعوا بخطتهم سرقة الأجهزة من المتجرين وبيعها، وبعدها تم ضبطهم بعد مراجعة الكاميرات، وتعرف رجال الشرطة إليهم.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، فاعترف الأول بأنه باعها، فيما أنكر المتهمان الثاني والثالث مشاركة المتهم الأول في السرقة.

بدورها، طالبت النيابة العامة بإدانة المتهمين، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية لتقديم الدفاع إلى 17 سبتمبر الجاري.

• المتهمون وضعوا خطة بأن يسرق المتهم الأول، ويخفي المتهم الثاني المسروقات، ويراقب الثالث المكان.