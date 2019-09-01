قنصلية الإمارات تخلي مواطني الدولة من فلوريدا بسبب إعصار «دوريان»

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

حذَّرت قنصلية الإمارات في نيويورك مواطني الدولة الموجودين في ولاية فلوريدا، من إعصار «دوريان» الذي سيضرب فلوريدا غداً الإثنين، مشيرة إلى أنها ستخلي جميع المواطنين قبل وصوله.

ودعت القنصلية في تغريدات بثتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، المواطنين إلى التحضير للإخلاء، وفي حال عدم تلقي اتصال من البعثات التمثيلية لدولة الإمارات العربية المتحدة يرجى الاتصال بالقنصلية العامة للدولة في نيويورك على 2575-630-646 1+ أو سفارة الدولة في واشنطن دي سي على 5530-431-202 1+ ‏للضرورة.

ونبهت القنصلية إلى أنها ‏ستكون مغلقة غداً الإثنين «2 سبتمبر»، بمناسبة عطلة رسمية في الولايات المتحدة، داعية المواطنين في حالة الطوارئ إلى إرسال رسالة SMS على الرقم 6466302575.

ويتأهب ‏سكان ولاية فلوريدا الأميركية لاستقبال إعصار «دوريان» خلال ساعات قليلة، ما اضطر السكان للوقوف في طوابير طويلة لتحميل أكياس رمل ليضعوها حواجز حماية من المياه التي قد تفيض، فيما استعانت السلطات بالسجناء لتحميل الرمل للسيارات.

وأعلنت ولاية فلوريدا الأميركية مساء الجمعة الماضية حالة الطوارئ، كما دعا حاكم الولاية السكان إلى الاستعداد لوصول الإعصار «دوريان» عبر تخزين المؤن اللازمة لمدة أقصاها سبعة أيام.

ويتوقع وصول الإعصار «دوريان» الإثنين إلى الولاية الواقعة جنوب الولايات المتحدة الأميركية.

كما أعلن المركز الوطني الأميركي، أن الإعصار اشتدت قوته ليصبح من الفئة الرابعة على مقياس سافير-سمبسون الذي يضم خمس فئات، مع رياح تبلغ سرعتها نحو 215 كلم/‏‏‏‏‏ساعة.

وتشهد ولاية فلوريدا حالة تأهب قصوى بعدما اشتدت مساء الجمعة قوة الإعصار على ما أعلن المركز الوطني الأميركي.

وأشار المركز إلى أن الإعصار موجود فوق المحيط الأطلسي على بعد نحو 925 كلم شرق مدينة ويست بالم بيتش بفلوريدا، وعلى بعد 645 كلم شرق جزر البهاما.

وذكر المركز أنه من المتوقع وصول الإعصار إلى ولاية فلوريدا جنوب الولايات المتحدة الإثنين أو الثلاثاء.

فلوريدا الأميركية أعلنت حالة الطوارئ، و حاكم الولاية دعا السكان إلى الاستعداد لوصول الإعصار عبر تخزين المؤن اللازمة لمدة أقصاها سبعة أيام.