سكان في أبوظبي يشكون تهور سائقي «الأجرة»

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

رصد سائقو مركبات في أبوظبي، خمسة سلوكيات متهورة يرتكبها، بصفةٍ دورية، سائقو مركبات الأجرة، على الطرق الداخلية والخارجية، ما يتسبب في وقوع حوادث مرورية، مطالبين بتشديد العقوبة على المخالفين منهم، وتنفيذ حملات توعية للحد من تجاوزاتهم أثناء القيادة.

من جانبها، شددت شرطة أبوظبي، على عدم التهاون مع المخالفات المروية على الطرق بوجهٍ عام، داعية سائقي مركبات الأجرة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والقيادة الآمنة على الطريق.

وتفصيلاً، حدد سائقون في أبوظبي، خمسة أخطاء يرتكبها سائقو التاكسي هي الوقوف بصورةٍ مفاجئة لنقل أحد الركاب، وتغيير المسار من دون إعطاء إشارة جانبية، وتجاوز السرعة المحددة على الطرق، والوقوف في نهر الطريق لنزول أو صعود راكب، ما يتسبب في عرقلة حركة السير للمركبات الخلفية، وعدم إعطاء الأولوية لعبور المشاة.

وذكر المواطن يوسف أحمد، أن بعض سائقي الأجرة، يرتكبون سلوكيات متهورة، على الطرق، من دون وعي بخطورة هذه التصرفات التي قد تؤدي إلى حوادث، مؤكداً أنه رصد وقوف مركبة أجرة في أماكن غير مخصصة سواء في نهر الطريق أو عند مداخل ومخارج الطرق الفرعية بهدف تنزيل أو تصعيد ركاب، الأمر الذي يتسبب في عرقلة حركة السير.

واتفق معه المواطن أبومحمد، بالقول إن هناك فئة من سائقي الأجرة لا يلتزمون بالقيادة الآمنة على الطريق ويقودون بسرعةٍ عالية، ويتوقفون بشكلٍ مفاجئ من دون تنبيه أو إشارة جانبية عند الانعطاف، مؤكداً أهمية تشديد الرقابة على تصرفات سائقي الأجرة، وتغليظ العقوبة بحق المتهورين منهم، للحد من مخالفاتهم، وتنظيم ورش ومحاضرات توعية باللغات التي يفهمونها. وأفاد أحمد جمال، بأنه رصد سلوكيات متهورة عدة من سائقي الأجرة، من أبرزها الوقوف العشوائي في نهر الطريق، بصورة معرقلة لحركة السير، بهدف تنزيل أو تصعيد راكب، مشيراً إلى أهمية تخصيص خط ساخن لإبلاغ الجهات المعنية، بمثل هذه التجاوزات، بما يجعل الجمهور يسهم في رصد وتعديل السلوكيات السلبية.

من جانبها، أكدت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، ضرورة التزام سائقي الأجرة باستخدام الإشارات الجانبية عند تغيير الاتجاه من مسار إلى آخر، وعدم الانحراف المفاجئ، وتنبيه السائقين الآخرين عند الحالات الطارئة باستخدام الإشارات التحذيرية الأربع قبل وقت كافٍ، وليس عند تغيير مسارهم.

وأشارت إلى تنظيم محاضرات عدة بالتعاون مع شركات سيارات الأجرة، لحث سائقي الأجرة على الالتزام بالقيادة الآمنة وخفض السرعات، وعدم تغيير مسارهم بطريقة فجائية على الطرق تفادياً لوقوع الحوادث المرورية.

ونظّمت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، في قطاع أمن المجتمع، بشرطة أبوظبي، في وقت سابق محاضرة توعية لقائدي تاكسي الأجرة، وذلك في مقر الشركة بمنطقة العين، ضمن حملة التوعية بلغة الأوردو لغير الناطقين بالعربية، بهدف نشر ثقافة النقاط المرورية والتعريف ببرامج خفض النقاط.

ودعت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي سائقي مركبات الأجرة إلى استخدام المواقف المخصصة لنقل الركاب، محذرة من الحوادث المرورية التي يمكن أن تحدث نتيجة الوقوف المفاجئ في نهر الطريق.

وحثت السائقين على ضرورة استخدام إشارات تغيير الاتجاه في المركبة في حالة تغيير مسارهم من حارة إلى أخرى، وترك مسافة أمان كافية خلف المركبات، والتقيد بربط حزام الأمان للسائق والركاب.

وأكدت ضرورة التزام مستخدمي مركبات الأجرة بالصعود والنزول في المواقف المخصصة، التي توفّر عوامل الأمن والسلامة لهم، ولمستخدمي الطرق من أصحاب المركبات الأخرى والمشاة.

• شرطة أبوظبي حذرت من الحوادث الناجمة عن الوقوف المفاجئ في نهر الطريق.