محاكمة متهم ببيع مشروبات كحولية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظرت محكمة جنح الشارقة بقضية متهم فيها شخص من جنسية دولة آسيوية بتهمة حيازة مشروبات كحولية بقصد الاتجار بها، إذ تم ضبطه وبحوزته أكثر من 224 زجاجة خمر. وتعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ يفيد بوجود شخص بإحدى المناطق في إمارة الشارقة بحوزته مشروبات كحولية يقوم ببيعها للأشخاص بمنطقته التي يسكن فيها، وعلى الفور تم عمل كمين، وضبط المتهم وبحوزته أكثر من 224 زجاجة خمر متنوعة، وتم التحقيق معه وإحالته للنيابة والمحكمة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فاعترف بشرب الخمر وأنكر حيازة المشروبات الكحولية بقصد الاتجار بها، وقال إنه لم يكن يملك هذا العدد الكبير من الزجاجات.

وطلبت النيابة إدانة المتهم، فيما أجلت المحكمة القضية لتاريخ 21 أغسطس الجاري لاستدعاء الشهود.