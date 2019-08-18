القبض على 10 مروجين لبضائع مقلدة في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

قبضت شرطة الشارقة على 10 أشخاص من جنسيات آسيوية، بتهمة حيازة وتعبئة وترويج بضائع مقلدة بصورة تخالف النظم والقوانين المعمول بها في الدولة، وذلك بعد ورود بلاغ من إحدى العلامات التجارية الكبرى، تفيد بأن هناك عدداً من الأشخاص يروجون بضائع مقلدة، تحمل علامتها التجارية.

وقال مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى، العميد أحمد بن درويش، إن مركز شرطة المدام بإدارة شرطة المنطقة الوسطى (ضمن قطاع الاختصاص) باشر عمله في البحث والتحري عن المشتبه فيهم، وتبين فعلاً أنهم يقطنون في إحدى مزارع المنطقة. وأكد مداهمة الموقع، وضبط كميات كبيرة بحوزتهم من البضائع والسلع المقلدة والمغشوشة، التي تحمل علامات تجارية كبرى، كانوا يقومون بتغليفها وتجهيزها، تمهيداً لبيعها وترويجها.

وتابع بن درويش أن القيمة السوقية للمضبوطات بلغت 17 مليوناً و101 ألف درهم.